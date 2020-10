Als ik nog geen medelijden had met Hugo de Jonge, dan kreeg ik het gisteravond wel

Of hij zijn kast met schoenen mocht zien? Art Rooijakkers zette zijn trouwe hondenblik op zodat minister Hugo de Jonge eigenlijk niet kon weigeren. Maar die dacht daar toch net iets anders over. Nadat hij al een stuk taart had gegeten voor de camera, zijn thuiswerkplek had laten zien, over zijn relatie met Mireille had verteld, een akkoordje op zijn gitaar had gespeeld en een wandeling door de buurt had gemaakt, trok hij hier resoluut de grens. ,,Zij heeft er meer’’, wees hij naar zijn vrouw naast hem op de bank. En daar moesten wij kijkers het mee doen.