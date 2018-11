Als Jensen rechts is, word ik acuut links

Het kan niet anders of ze halen bij NPO 3 én WNL opgelucht adem. Je moet er toch niet aan denken dat ze in een vlaag van verstandsverbijstering Robert Jensen een podium hadden gegeven om het zo gemiste ‘rechtse’ geluid te laten horen, zoals hij wilde. Al is het misschien ook niet helemaal eerlijk om het gemakzuchtig in elkaar geflanste showtje dat hij nu maakt op RTL 5 te vergelijken met dat wat het bij de publieke omroep had kunnen zijn, met een betere redactie en een hogere lat.



Wat hij nu presteert op dinsdagavond is een blamage en belediging voor rechts Nederland. Rechts is in zijn optiek blijkbaar een querulant als brexitarchitect Nigel Farage leeg laten lopen zonder enige kritische tegenwerping. Bitterballen eten met Amerikaans ambassadeur Pete Hoekstra en hem vooral laten beamen wat je zelf als presentator vindt, bijvoorbeeld dat Trump zo populair is omdat hij graag in een hamburger bijt. Feministes jennen met man-vrouwborrelpraat. Een ‘andere’ discussie voeren over klimaatverandering door mensen die de gangbare mening verkondigen steeds botweg af te kappen, complottheorieën de lucht in te slingeren of je eigen ideeën als feiten te presenteren. Of gewoon harder schreeuwen dan je opponent, dat werkt natuurlijk altijd. Niet dus.