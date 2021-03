Voorwoord BoekenweekDe Boekenweek is uitgesteld door de coronapandemie, maar wel vindt deze week het Voorwoord van de Boekenweek plaats; twee schrijvers gaan in de Kleine Komedie in Amsterdam gesprek met elkaar. Het eerste gesprek vindt plaats tussen Ronald Giphart en Simone Atangana Bekono.

Ronald Giphart is een routinier in de literaire wereld; hij schreef meer dan twintig romans en tientallen verhalen. Simone Atangana Bekono komt net kijken. Ze debuteerde met de roman Confrontaties. En hoe: de debuutroman belandde meteen op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs. ,,De meeste auteurs doen daar jaren over Simone”, verduidelijkt Giphart nog maar eens in het gesprek dat de twee voeren in het kader van het Voorwoord van de Boekenweek.

Dat Atangana Bekono pas de eerste schreden zet in de literaire wereld blijkt wel uit het feit dat de 29-jarige Brabantse nog nooit op het Boekenbal is geweest. ,,Ik zou vorig jaar gaan, maar toen kwam Covid en besloot ik wijzelijk om niet te gaan.” Het Boekenbal van 2020 geldt als een van de laatste grote evenementen voor Nederland in lockdown ging.

In het gesprek - op deze site te bekijken en te beluisteren - bespreken de auteurs vragen en dilemma's. Welke schrijvers zij zelf bewonderen komt aan bod, maar ook wat zou je kiezen als je nooit meer zou kunnen spreken of nooit meer zou kunnen schrijven. En wat ze nog willen. Simone Atangana Bekono wil zeker nog een boek over de liefde schrijven, maar is daar naar eigen zeggen nog niet aan toe, omdat ze nog te weinig weet van de liefde. ,,Daar moet je denk ik als schrijver toch een zeker inzicht in hebben of krijgen‘’, zegt Atangana Bekono. ,,Als schrijver moet je maar één ding: goede boeken schrijven”, reageert Giphart.

In totaal gaan er twintig gesprekken plaatsvinden tussen voormalig een voormalig boekenweekauteur en een jonge schrijver. De CPNB koppelde de schrijvers omdat ze iets gemeen hebben of juist omdat ze uit heel verschillende werelden komen. Dit geheel in het thema Tweestrijd van de aankomende Boekenweek die is verplaatst naar de zomer.

Luister hier de podcast:

