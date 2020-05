Als Youp dit heeft gezien, gebruikt hij nooit meer het woord ‘pisnicht’

We hebben het graag over helden in dit coronatijdperk. Donderdagavond zaten er vier bekenden aan tafel bij Jinek, om terug te blikken op de afgelopen twee maanden. Ik had kennelijk een memo gemist dat de crisis ten einde is, maar dat nam niet weg dat het fijn was om Diederik Gommers, Ann Vossen, Jean-Luc Murk en Ernst Faber voor de verandering ontspannen te zien in plaats van somber en uitgewrongen.