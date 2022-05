Als zelfs die leuke Belg de kluit belazert, is al mijn hoop op eerlijke tv vervlogen

Kourtney Kardashian en Travis Barker nu ‘echt’ getrouwd

Kourtney Kardashian (43) en Travis Barker (46) gaven elkaar al eerder officieus het ja-woord in Las Vegas, maar zijn nu voor de wet met elkaar getrouwd in Santa Barbara. Het stel werd gespot bij het gemeentehuis in de Californische kustplaats, waar ze elkaar eeuwige trouw beloofden. Dit meldt TMZ.

16 mei