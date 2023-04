Als zelfs het NOS Journaal hier aandacht aan besteedt, is er écht wat aan de hand

‘Metallica-gek­kies’ staan te popelen voor spectacu­lai­re albumpre­sen­ta­tie in de bios

Lange lokken wapperen in het rond, twee duivelshoorns gaan omhoog en een oorverdovend gejoel stijgt op na die laatste bevrijdende gitaarriff. Nee, we zijn niet in de Ziggo Dome, maar in een doodgewone bioscoopzaal in Tilburg. Niet voor de nieuwe John Wick of Super Mario, maar voor een unieke albumpresentatie van de grootmeesters van... Metallica! ,,Ik heb hier zeven jaar op gewacht.”