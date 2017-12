Alternatief voor traditionele piek: Hillary of Beyoncé op de kerstboom

De 3D-kerstpieken zijn vooralsnog verkrijgbaar in drie varianten: superster Beyoncé, politica Hillary Clinton en toptennisster Serena Williams. Het gaat om goed gelijkende miniaturen die volgens de firma makkelijk bovenin de boom zijn te bevestigen. De kunststof dames hoeven niet met hun 'kruis' over de scherpe naalden van de bovenste tak te worden geschoven. Beyoncé, Serena en Hillary hebben in hun rug twee gaten waardoor een ijzerdraadje of touwtje kan worden gestoken. Een stevige knoop is dan genoeg om de vrouwen gedurende de feestdagen goed te verankeren als symbolisch piekalternatief.



Goedkoop zijn de damespieken met engelenvleugeltjes niet. Per stuk kosten ze 80 dollar (bijna 68 euro), maar daarmee haalt de besteller wel originele versiering in huis en steunt hij of zij organisaties die strijden voor gelijke rechten voor vrouwen in landen waar dat nog niet zo is. Het biddende model Hillary wordt omschreven als 'presidentiële topper', Beyoncé als 'realistische hitparadetopper' en Serena - die met een racket een bal naar de hemel lijkt te slaan - een 'regelrechte sporttopper'.