Amalia danst met bewoners Bonaire aan einde van bijzondere ochtend op het eiland

Zo belandde Megan Desaever uit Temptation Island in enorme rel: politie onderzoekt belasting­frau­de

Temptation Island-ster Megan Desaever heeft flink wat problemen gekregen door uitspraken die ze heeft gedaan in de Nederlandse YouTubeshow Allures. ,,Als je je belasting correct aangeeft, is de helft weg”, zei de 23-jarige Vlaamse, die actief is op het platform OnlyFans. Afgelopen vrijdag stond de politie daarom bij haar op de stoep en loopt er een onderzoek vanwege belastingfraude.

25 januari