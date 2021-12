Amalia overspoeld met verjaardagskaarten: 'Dit heeft mij enorm blij gemaakt’

VIDEO Boer Ayoub zoekt boerderij: ‘Als kind zeurde ik thuis al om dieren’

Een Marokkaanse Nederlander die droomt van een leven als veeboer – hoe bijzonder is dat? Zeker als het ook nog eens gaat om een jongen die is opgegroeid in een flat in Amsterdam-Oost. Maar precies dat is dus het verhaal van Ayoub Louhirani, om wie het draait in de nieuwe, zesdelige tv-serie Boer Ayoub.

21 december