Amalia’s grootse zomerfeest barst morgen los: ‘Ze had het zo gehad, met twee dagen na Sinterklaas jarig zijn’

Cameron Diaz is terug van acteerpen­si­oen: vijf redenen waarom dat goed nieuws is

Hoewel Cameron Diaz in 2014 aangaf klaar te zijn met Hollywood en acteren, kunnen we de goedlachse blonde actrice over een tijdje weer bewonderen in een Netflix-film met de toepasselijke titel Back in action. En dat is goed nieuws omdat Diaz zich heeft bewezen als een veelzijdig actrice die veel meer is dan dat blondje met de spermakuif uit de film There's something about Mary. Deze top 5 frist je geheugen op wat betreft het acteertalent van de inmiddels 49-jarige.

