Amazon Prime brengt nieuw realitygame-programma met influencers: Killer Camp

Na Kate Bush gaan ook streams Metallica door het dak door Stranger things

Zelden zal een serie zo bepalend zijn geweest voor de muziekindustrie als Stranger things. Zorgden de makers er eerder al voor dat Running up that hill van Kate Bush 37 jaar na dato opnieuw een wereldhit werd, nu herhalen ze dat kunstje nog een keer. Metalklassieker Master of puppets van Metallica schiet omhoog in de streaminglijsten van Spotify.

11 juli