Amber Heard dagvaardt politie Los Angeles in zaak tegen Depp

Exen Amber Heard en Johnny Depp blijven de messen slijpen voor hun wederzijdse rechtszaken. Heard heeft in een dagvaarding het politiekorps in Los Angeles gesommeerd alle documenten, beelden en andere informatie vrij te geven van een bezoekje dat de politie in 2016 aan het huis van het toenmalige stel bracht. Ook eist ze inzage in het functioneren van de dienstdoende agenten.

Volgens Deadline vraagt de actrice daarbij specifiek documenten en communicatie op ‘omtrent de vraag of agenten Saenz en Hadden zich hebben gehouden aan het beleid, de procedures en de protocollen van de LAPD toen ze reageerden op een melding op 21 mei 2016 rond mevrouw Heard.’ Ook wil ze de onbewerkte beelden zien van de bodycams die de agenten die avond droegen.

De twee agenten in kwestie hebben al getuigd in de zaak van Johnny Depp tegen The Sun. Melissa Saenz verklaarde toen dat Heard die avond Depp ervan beschuldigde dat hij haar in het gezicht had geslagen met een telefoon. De agente kon geen verwondingen constateren. De beelden van de bodycams die in die zaak werden bekeken lieten volgens Deadline zien dat het bezoek kalm verliep en het appartement in ordelijke staat was.

Wife beater

Depp en Heard scheidden in 2016. De actrice beschuldigt hem sinds die tijd van huiselijk geweld. De Pirates of the Caribbean-ster klaagde eerder Britse tabloid The Sun aan omdat die krant over de aantijgingen schreef en hem daarbij een ‘wife beater’ noemde. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van smaad, omdat hij twaalf van de veertien beschuldigingen bewezen achtte.

De nieuwe zaak draait om een ingezonden stuk dat Heard schreef in de Washington Post, waarin ze zonder Depp bij naam te noemen uitweidt over haar ervaring met een gewelddadige relatie. Depp eist een schadevergoeding van 50 miljoen dollar. Heard is daarop ook een rechtszaak tegen hem gestart, waarin ze 100 miljoen eist.

