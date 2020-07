Amber Heard: Johnny dreigde mij te doden

Amber beschuldigt Johnny van zowel verbale als fysieke mishandeling. Hij zou tegen haar hebben geschreeuwd en gevloekt, haar hebben bedreigd en haar bovendien hebben geslagen en geschopt. Ook deelde hij kopstoten uit en verstikte hij haar. ,,Sommige incidenten waren zo ernstig dat ik bang was dat hij mij zou doden. Opzettelijk of doordat hij gewoon de controle zou verliezen en te ver ging.”

Johnny legde de schuld van zijn acties volgens Amber niet bij zichzelf. Hij sprak vaak in de derde persoon en had het dan over ‘het monster’. Johnny heeft een ‘uniek vermogen om zijn charisma te gebruiken en een bepaalde indruk van de werkelijkheid over te brengen’, stelde de actrice ook. ,,Hij is erg goed in het manipuleren van mensen.”