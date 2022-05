Amber Heard laat in de rechtbank keer op keer een sterk staaltje ‘dress to suggest’ zien

Aanvaller Dave Chappelle: Grappen over lhb­ti-gemeen­schap waren trigger

De man die Dave Chappelle eerder deze maand tackelde tijdens een optreden, deed dat vanwege de grappen van de komiek over leden van de lhbti-gemeenschap. Dat verklaart Isaiah Lee in een interview dat hij vanuit de gevangenis gaf aan New York Post.

