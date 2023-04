Amerikaanse acteur Drake Bell gevonden en 'veilig’

‘Op dit moment kunnen we bevestigen dat wetshandhavers contact hebben en dat meneer Bell veilig is’, meldde de politie in Florida donderdag op Facebook. Eerder vandaag verscheen er een bericht over Bells vermissing. Daarin stond dat er zorgen waren over zijn veiligheid. De 36-jarige Bell, bekend van de Nickelodeon-serie Drake & Josh, zou in een grijze BMW rijden en voor zover bekend voor het laatst in de buurt van een school zijn geweest.