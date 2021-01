Amerikaanse hitmuiscal The Prom komt naar Nederland

Spaanse tv toont uniek beeld koning Juan Carlos: vraagte­kens bij zijn gezondheid

4 januari De Spaanse televisie heeft uniek beeldmateriaal vertoond van koning-emeritus Juan Carlos. De opname gemaakt door een Spaanse toerist in Abu Dhabi, waar de in opspraak geraakte royal sinds augustus verblijft, toont hem tijdens een wandeling door de jachthaven. Het is het eerste beeld van hem sinds zijn aankomst in de Emiraten maar de nieuwe foto is volop reden voor Spaanse media om vraagtekens te zetten bij zijn algehele gezondheid.