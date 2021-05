Amerikaanse Oscarwinnares Olympia Dukakis (89) overleden

,,Mijn geliefde zus Olympia Dukakis, is vanochtend in New York City overleden. Na een ziekbed van vele maanden heeft ze eindelijk haar rust gevonden en is ze bij haar Louis.’’ Dukakis was getrouwd met acteur Louis Zorich, die in 2018 overleed, en met wie ze drie kinderen had.



De in Massachusetts geboren dochter van Griekse immigranten werkte al tientallen jaren als toneel-, tv- en filmacteur toen ze op 56-jarige leeftijd wereldwijde bekendheid kreeg met haar rol in de romantische komedie Moonstruck. Toen haar werd gevraagd hoe het kon dat ze pas zo laat was ontdekt, op een leeftijd waarop andere actrices juist veel moeite hebben om aan rollen te komen, antwoordde ze in 2012 tegen The Guardian: ,,Toeval, het lot of een beetje van beide. Maar ik ben blij dat ik de rol heb aangenomen, want het betekende dat ik de volgende dag wakker werd en eindelijk in staat was om de rekeningen te betalen.’’