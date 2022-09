Amerikaanse punkband NOFX stopt in 2023 na veertig jaar

,,Volgend jaar is het laatste jaar. We kondigen binnenkort onze laatste shows aan. Het is een geweldige tijd geweest”, reageerde de muzikant op een reactie van een fan op een van zijn Instagramberichten. ,,Los Angeles wordt de laatste plek waar we gaan spelen. Het is waar we zijn begonnen en waar we zullen eindigen.”

Een reden voor het stoppen van de NOFX deelt Fat Mike (55) niet. Ook is het niet duidelijk wat voor muzikale plannen de bandleden daarna hebben.

Onafhankelijk

De punkband werd in 1983 opgericht in Los Angeles. De groep, die nooit heeft getekend bij een groot platenlabel, wordt gezien als een van de succesvolste onafhankelijke bands. NOFX heeft in totaal veertien studioalbums uitgebracht, maar scoorde geen grote hits.

In Nederland scoorde alleen de plaat Heavy Petting Zoo uit 1996 een notering in de Album Top 100. De band trad meermaals op in Nederland en stond in het verleden een paar keer op Lowlands en Pinkpop.

