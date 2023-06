Amerikaanse schrijver Cormac McCarthy (89) overleden

De Amerikaanse schrijver Cormac McCarthy is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij won in 2007 een Pulitzerprijs voor The Road (De Weg) en schreef het boek No Country for Old Men (Geen land voor oude mannen), dat zeer succesvol verfilmd werd.

Het oeuvre van McCarthy is niet groot. Hij heeft twaalf romans, enkele toneelstukken en filmscenario’s op zijn naam staan. Maar zijn werken, de meeste in het Nederlands vertaald, worden zeer geprezen.

In McCarthy’s boeken staan meestal jonge mannen centraal die door verlaten gebieden trekken en met geweld worden geconfronteerd. Kenners beschouwen Blood Meridian, or the Evening Redness in the West (Meridiaan van bloed, of het avondrood in het westen) uit 1985 als McCarthy’s hoogtepunt. Het boek kreeg een plaats op de lijst van Time Magazine van de 100 beste Engelstalige romans die tussen 1923 en 2005 zijn verschenen.

Ook in No Country for Old Men uit 2005 gaat het veel om geweld. Het boek gaat over een man die wordt achtervolgd door een huurmoordenaar en werd twee jaar later verfilmd door de gebroeders Joel en Ethan Coen. De film kreeg vier Oscars.

McCarthy kreeg bij zijn geboorte in 1933 de naam Charles. Hij studeerde twee periodes aan de Universiteit van Tennessee, maar rondde zijn studie nooit af. Wel publiceerde hij in die tijd zijn eerste verhalen. In 2022 kwamen zijn laatste twee boeken uit.