Amerikaanse zangeres op Schiphol opgepakt: ‘Omdat ik reageer op een vrouw die mij etnisch profileert’

De Amerikaanse r&b-zangeres Ari Lennox is vanochtend gearresteerd op Schiphol, nadat ze woest werd omdat ze naar eigen zeggen etnisch was geprofileerd door een KLM-medewerker. De Koninklijke Marechaussee zegt dat ze is aangehouden omdat ze overlast veroorzaakte.

De 30-jarige Courtney Shanade Salter, zoals Lennox in het echt heet, twitterde eerst vanochtend vanaf Schiphol nog vrolijk: ‘Hello Amsterdam’. Al snel werd de toon van haar berichtjes boos. Ze schreef: ‘Racisme. Amsterdam, ik ben met afschuw vervuld. Ik was zo blij om te reizen en deze kwaadaardige vrouw... Ik heb nooit eerder zo overduidelijk te maken gehad met racisme.’

Daarna begon ze een tirade met een hoop scheldwoorden, waarin ze onder meer zei dat de beveiliging op Schiphol ‘zwarte mensen haat’. Niet alleen online maakte ze zich boos, op het vliegveld zelf ook. De Koninklijke Marechaussee greep in en arresteerde haar, tot groot ongenoegen van de artiest. ‘Ik word gearresteerd in Amsterdam, omdat ik reageer op een vrouw die mij etnisch profileert.’

De marechaussee bevestigt dat de vrouw werd gearresteerd ‘omdat ze overlast veroorzaakte’, maar ‘het hoe of wat’ wordt nog verder uitgezocht. KLM laat weten uit te zoeken wat er precies is gebeurd. ,,We nemen zoiets uiteraard heel serieus”, laat een woordvoerder weten.

Ari Lennox - 1,8 miljoen volgers op Instagram, 700.000 op Twitter - geldt als een talentvolle zangeres en wordt vergeleken met Erykah Badu. Haar grootste hit is Shea butter baby, die 49 miljoen keer werd bekeken op YouTube. Lennox toerde onder andere samen met zangeres/rapper Lizzo. Ze zou in 2020 op het North Sea Jazz-festival staan in Rotterdam, maar dat werd afgelast wegens corona.

