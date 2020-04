Amy Schumer komt terug op babynaam die klinkt als ‘genital’

the last dance Conference call met makers basketbal­do­cu loopt uit op deceptie: Michael Jordan en Dennis Rodman spoorloos

8:34 Nu een fysieke persconferentie in New York niet mogelijk is, praten de makers van de basketbaldocu The Last Dance de media bij via een conferencecall. Ab Zagt, filmredacteur van deze site, belde ook in. Zijn geduld werd op de proef gesteld.