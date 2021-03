André bevestigt breuk met Monique: ‘Het blijkt toch niet te werken’

Hazes leek er zo zeker van te zijn: na een turbulente tijd, waarin de twee meermaals uit elkaar gingen en de zanger zelfs even de liefde vond bij Bridget Maasland, is Monique tóch de ware voor hem. Op 12 december verrast hij zijn nietsvermoedende Monique in het Wereld Museum in Rotterdam: in een romantische setting gaat hij op zijn knieën voor de liefde van zijn leven. Monique zegt uiteraard ja.



Hoe rooskleurig het er na het huwelijksaanzoek ook allemaal uitzag: de relatie tussen André en Monique weet dus opnieuw geen stand te houden. Weekblad Story meldde eerder vandaag op basis van een betrouwbare bron dat het stel de verloving zou hebben verbroken en André is vertrokken uit hun gezinswoning. Mogelijk is hij vertrokken naar zijn oude woning in Vinkeveen, dat nog op zijn naam blijkt te staan. De bom zou zijn gebarsten na hun reis naar Bonaire, waar ze vorige week waren om hun adoptie-ezeltjes voor de eerste keer te ontmoeten. Het management van Hazes bevestigde de breuk aan deze site.



„André geeft aan dat hij de afgelopen periode hard heeft gewerkt om een betere versie van zichzelf te worden en daarbij veel heeft geleerd en als mens is gegroeid. Binnen de relatie bleek echter dat de verwachtingen naar elkaar toe over de wijze waarop beide hun levens willen inrichten zijns inziens te verschillend zijn. Hoe verdrietig dat ook is.”



Names André zegt het management: ,,We hebben een hele hoop meegemaakt afgelopen jaren, en veel hobbels overwonnen. Maar het blijkt voor ons toch niet te werken op deze manier. Ik denk dat ik ook naar onze zoon toe met deze beslissing, hoe moeilijk en verdrietig ook, een betere vader kan zijn.”