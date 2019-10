André en Monique adopteren zwerfhondje: ‘Het voelde gelijk vertrouwd’

Fans van het stel merkten het al eerder op: Monique en André, die ondanks een wat moeizame relatie toch op vakantie zijn, deelden wel erg veel filmpjes van een van de hondjes uit een opvangcentrum op Bonaire. Volgens hen kon het dan ook niet anders dan dat het beestje een gouden mandje in Nederland zou krijgen. Het vermoeden van de volgers bleek juist; vanochtend deelde Monique het blijde nieuws. In een uitgebreid bericht schrijft ze al een tijd te hebben nagedacht over het nemen van een tweede viervoeter in huis.



‘Ik merk aan Gioia (Monique’s andere hond, red.) dat ze zich alleen voelt en vind twee honden in huis leuker dan één. Maar waar kies je voor? Een teef, een reu, een rashond of een mix, een jonge pup of een adoptiehondje?’ beschrijft ze haar eerdere dilemma. Monique besloot niet te haasten, maar het gewoon op zich af te laten komen. ‘En daar is hij dan... Frenkie. Vanaf het moment dat we de opvang binnenliepen koos hij ons. Hij was niet meer weg te slaan bij André en mij en voelde gelijk vertrouwd’, schrijft ze in haar bericht, dat ook een aantal kiekjes en filmpjes van het beestje bevat.



Frenkie hoeft zijn zusje, dat ook in de opvang zit, niet achter te laten. Een van de vriendinnen van Monique heeft besloten haar te adopteren. ‘Ze gunnen het deze lieverds samen te blijven. Over een paar weekjes komen ze samen met het vliegtuig naar Nederland om beide een heel mooi leventje te krijgen.’