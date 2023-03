André Hazes anderhalf jaar clean: niet gedacht dat het zou lukken

Ondanks moeder Rachel komen André en Monique altijd weer bij elkaar

Drie keer is scheepsrecht! Nou ja, niet voor André Hazes (29) en Monique Westenberg (45), want het stel gaat het zelfs voor de vierde keer proberen. Hun romance heeft iets weg van de soapliefde tussen Ludo Sanders en Janine Elschot in Goede tijden, slechte tijden. Hoe vaak ze ook uit elkaar gaan, ze komen altijd weer bij elkaar terug. Dit is hun moderne liefdessprookje.