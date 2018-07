André Hazes beleeft angstige momenten in Schotland

Hollywood bidt voor Demi Lovato: 'Ze vecht al jaren tegen haar demonen'

16:50 Hollywood leeft massaal mee met actrice-zangeres Demi Lovato, die gisteren na een overdosis heroïne met spoed is afgevoerd naar een ziekenhuis in Los Angeles. Sterren als Ariana Grande, Kim Kardashian en Ellen DeGeneres bidden voor Lovato, die volgens de laatste berichten bij kennis en stabiel is.