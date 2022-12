André Hazes bespot Monique op verjaardag, maar band lijkt sterker dan ooit

Wat de vorm ook is die André en Monique hebben gevonden, één ding is duidelijk: het contact lijkt beter dan ooit. De afgelopen tijd gingen er op de diverse roddelkanalen geruchten dat de twee weer een stel zouden vormen, maar daar kwam nooit bevestiging van. Wel is te zien dat ze samen weer veel tijd doorbrengen. Gisteren dook André op in de stories op Instagram van Monique en was hij te zien bij het kerstontbijt in een roze badjas.



Later op de dag deelden ze allebei een gezinsfoto voor Kerst. Daarop waren ze samen te zien met kleine Dré - met hartje voor zijn gezicht, want ze willen hem niet uitventen op social media - tussen hen in. ‘Fijne dagen allemaal. Veel gezelligheid en liefde voor jullie. Geniet met elkaar', schreef Monique erbij.



Vandaag mag de blondine 45 kaarsjes uitblazen voor haar verjaardag. En klokslag twaalf uur was André er als de kippen bij om Monique te feliciteren. ‘Gefeliciteerd met je verjaardag, mop’, schrijft hij gevolgd door een hartje. Op de bijgevoegde fotoreeks is telkens de Hazes-telg prominent te zien, terwijl Monique maar half op de beelden te zien is. Dit tot hilariteit van enkele van zijn collega's. Zo reageren Bas Smit en Rolf Sanchez met lachende emoji's.



André kreeg in 2014 een relatie met de zestien jaar oudere Monique. Twee jaar later werd hun liefde bekroond met een baby, die net als zijn vader en opa de naam André kreeg. Uiteindelijk ging het stel uit elkaar en kreeg Hazes verschillende andere relaties, maar kwam telkens weer terug bij Monique. In 2020 verloofde het stel zich, maar die werd ook weer verbroken. In de documentaire over de drank- en drugsverslaving van André heeft Monique een prominente rol.