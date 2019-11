André Hazes: Ik heb Monique niet bedrogen met Bridget

Hazes is het zat en laat nu van zich horen omdat hij merkt dat zijn omgeving berichten krijgen ‘over een zelf geschetste situatie’. ,,Ik ben NIET weg gegaan bij Monique voor Bridget. Ik heb Monique NIET bedrogen met Bridget’’, benadrukt hij. Hazes legt uit dat zijn relatie met de Rotterdamse Monique voorbij was toen hij Bridget tegen het lijf liep. Over dat er weinig tijd zit tussen de breuk en de gevoelens die hij voor Bridget ontwikkelde, zegt hij: ,,De een is daarin sneller door gegaan dan de ander. Ik heb Monique een appje gestuurd dat ik iemand ontmoet heb waar ik contact mee heb. En dat contact mij blij maakt. Ik heb dat appje gestuurd omdat ik haar geen (valse) hoop wilde geven want ik merkte dat ik als vrijgezel de aandacht van Bridget heel leuk vond. Ik zou nooit weggaan bij mijn partner en kind voor een andere vrouw. Maar als de liefde op is, je uit elkaar gaat en dan iemand anders tegenkomt waar je weer dingen door voelt die je tijden niet gevoeld hebt. Als dat dan een schande is in bepaalde mensen hun ogen.... Haat me dan vooral!’’