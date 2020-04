André Hazes lanceert Belgische hit ook in Nederland

Het lied klom in België in korte tijd naar de eerste plek in iTunes. Vandaag kwam het nummer ook hier uit. ‘Door de impact van het liedje bij onze zuiderburen en de vraag van jullie waarom hij in Nederland niet te streamen/downloaden is, hebben we besloten hem ook officieel uit te brengen in Nederland!’ schrijft André op Instagram. Bij ons staat het lied inmiddels op plek 14 in de downloadlijst.



In Liefde voor Muziek was deze week de 52-jarige Peter Van Laet de hoofdgast. De leadzanger van de Vlaamse hitformatie Mama’s Jasje deed André Hazes heel erg denken aan zijn eigen vader, bekende hij in het programma. En dan heeft hij ook nog een nummer geschreven dat de Hazes-telg op het lijf geschreven is.



,,Dit is het liedje waar ik het meest naar heb uitgekeken, dit ben ik gewoon helemaal”, zei André over Doe het licht maar uit. Het is geen geheim dat André Hazes senior een drankprobleem had en daarom raakt de tekst Dré zo. Het refrein: Doe het licht maar uit - Hij heeft alles al gezien - Hij moet weg - Uit deze kroeg - Doe het licht maar uit - Nog een laatste glas misschien - Hij wil doodgaan morgenvroeg.



Ook in de uitzending kwamen de woorden flink binnen; de tranen vloeiden rijkelijk toen de volkszanger het nummer ten gehore bracht.