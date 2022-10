André Hazes openhartig over Monique en verslaving: ‘8 gram coke en 2 flessen wodka’

Hazes-docuAndré Hazes en Monique Westenberg komen niet bij elkaar. Wekenlang werd druk over hun eventuele hereniging gespeculeerd, maar de twee willen als goede vrienden door het leven gaan. Dat blijkt uit de documentaire ‘André Hazes’ die vanavond op Videoland verscheen. In de vijfdelige reeks blikt de zanger terug op twee roerige jaren, waarin hij kampte met een drank- en cocaïneverslaving.

In de documentaire vertelt Monique Westenberg over haar verdriet nadat André Hazes haar vorig jaar maart verliet voor Sarah van Soelen. Drie maanden eerder had de zanger haar nog ten huwelijk gevraagd. ,,Ik haatte hem, zóveel pijn had ik.” Omwille van hun zoontje hield ze normaal contact. ,,Al was hij maar drie minuten binnen, dan was ik al op. Het aardappelschilmesje dat ik in mijn handen had om groenten te snijden, wilde ik af en toe in zijn voorhoofd steken. Maar dan zei ik: wil je een kopje thee?” Na een halfjaar liep ook de relatie met Van Soelen op de klippen.

Hazes spreekt in de docureeks, die bij verrassing al een dag eerder verscheen op Videoland, verschillende keren over zijn knipperlichtrelatie met Westenberg. Hij noemt zichzelf ‘de allergrootste klootzak’ die er bestaat. In februari van dit jaar, wanneer hij in zijn eentje door Philadelphia reist, zegt hij nog één keer te willen gaan voor hun relatie: ,,Er is geen vrouw van wie ik meer hou.” In de docureeks ontbreekt de periode erna, waarin de ex-geliefden vermoedelijk een lijmpoging deden tijdens een vakantie met hun zoontje. In de aftiteling valt te lezen dat de twee niet bij elkaar zijn, maar als goede vrienden verdergaan.

Documentairemaker Cheeru Mampaey, die de bewuste vakantie niet vastlegde, wil daar niets over kwijt. ,,Dit stukje mag privé blijven. Ik vind dat André al heel veel deelt.” Mampaey volgde de zanger in de afgelopen twee jaar. In de vijfdelige serie vertelt Hazes over zijn drank- en cokeverslaving, het overmatig gebruik van anabolen en de krassen op zijn armen waar hij tatoeages overheen liet zetten.

60 uur wakker

Vorig jaar september bereikte hij een dieptepunt. Openhartig vertelt hij hoe hij bijna drie dagen non-stop doorfeestte. Eerst bij een vriend thuis, later in een hotel. In die dagen gebruikte hij acht gram cocaïne, dronk twee flessen wodka leeg en bleef zestig uur wakker. Op de derde dag zakte hij ‘s avonds in elkaar. Toen hij de volgende dag werd gewekt (‘what the fuck, ik leef nog’), belde hij een hulpverlener in Spanje. ,,Ik kom nu naar je toe, zei ik. Toen ben ik op Schiphol in Het Paleis gaan zitten, dat is een soort kroeg, daar heb ik mijn laatste zes wodka’s gedronken.”

Quote Als ik nou eens door blijf gebruiken tot mijn hart stopt, want dan is alles klaar. Dan stopt het André Hazes

Hazes legde op 17 september 2021 al zijn werkzaamheden neer en ging zes weken in therapie in Spanje. In de documentaire blikt hij terug op dit keerpunt in zijn leven. ,,Ik weet nog dat ik een punt had bereikt: als ik nou eens door blijf gebruiken tot mijn hart stopt, want dan is alles klaar. Dan stopt het. Dat is dan ook een dood waar ik vrede mee heb,” vertelt hij over de terugkerende onzekerheid en faalangst, onder andere voor zijn optredens, die hij niet wil voelen.

Hazes wijt zijn problemen deels aan zijn onrustige jeugd en drankverslaafde vader. ,,We moesten eigenlijk maar een ding doen en dat was hem niet voor zijn voeten lopen. Ik werd niet gezien of gehoord,” vertelt hij. ,,Als je dan ook nog eens dezelfde naam draagt als je vader en hetzelfde wilt doen, dan ben je nooit goed genoeg. Als ik een boer laat, zouden mensen nog kunnen zeggen: dat is een goede boer, maar die van je vader was mooier.”

In de documentaire komen, behalve Westenberg, ook moeder Rachel Hazes, neef Djarno Hofland en collega’s aan het woord liet. Zus Roxeanne wilde niet meewerken. Documentairemaker Mampaey sluit een vervolg niet uit. Of ze al aan het filmen is, laat ze in het midden.

