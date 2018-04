André Hazes reageert op kritiek: 'Mijn kind zit op school'

Je baby op sociale media

Niet iedere bekende Nederlander is dol op het delen van foto's van hun baby of kind via sociale media. Zo is van actrice Georgina Verbaan bekend dat ze haar dochter Odilia (7) uit de publiciteit houdt en fotograferen Nicolette van Dam en haar man Bas hun dochters zo dat hun gezichten niet in beeld komen. Ook zanger Simon Keizer en zijn vrouw Annemarie laten hun baby Kiki niet zien.

Volgens het magazine Ouders van Nu is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het posten van babyfoto's omdat je nooit weet bij wie de beelden uiteindelijk terechtkomen. Als de foto's openbaar worden gedeeld, kan iedereen ze overnemen.