André Hazes roert Vlaamse collega’s en kijkers tot tranen toe met optreden

Het Vlaamse programma Liefde voor Muziek is in de basis goed te vergelijken met het Nederlandse Beste Zangers. De afgelopen weken weet Hazes de kijkers van de show keer op keer te ontroeren. Vorige week nog met een eerbetoon aan zijn overleden vader, de week daarvoor met een ontroerend optreden over een dronken man.



Ook vanavond was het weer raak. Hazes zong zijn eigen versie van het lied Mine, van de Belgische band The Starlings. De groep bracht de single, tevens hun eerste, in 2019 uit. Het was voor Hazes overigens nog wel een uitdaging om het nummer voor zijn Vlaamse collega’s, onder wie voormalig K3'tje Karen Damen, te zingen. ,,Nog nooit in mijn leven heb ik zo laag gezongen als ik nu ga doen, dus ik ben heel zenuwachtig”, bekende de zanger.