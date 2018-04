André Hazes spot schim van dode vader in kiekje van zoon: Wat apart

Op de oorspronkelijke foto, die de zanger eerder op de avond deelde, is te zien hoe de kleine André met zijn fopspeen in zijn mond achter het stuur van een auto speelt. Aangezien het plaatje van buiten de wagen is geschoten, lijkt de lucht in de voorruit te weerkaatsen. Enkele volgers herkenden echter Andrés vader in de witte vlekken. Na even goed kijken zag Dré het zelf ook; hij omcirkelde zijn 'vader' en deelde de foto opnieuw.



De afbeelding verzamelde binnen no time duizenden likes, maar volgers zijn verdeeld over de verschijning. Terwijl sommige fans de 'beschermengel' ook zien, hebben andere werkelijk geen idee waar de Leef-zanger het over heeft. ,,Ik zie alleen een zwarte vlek'', luidt een van de vele reacties. Er zijn ook volgers die het allemaal wat eng vinden. ,,Nu durf ik niet meer te slapen!'', grapt iemand.