André laat van zich horen vanaf zonnig Ibiza en Gijs heeft nieuw haar

Sterren op het doek-kunst­werk Frank Boeijen levert recordbe­drag op

23 april Het kunstwerk dat bij Sterren op het doek werd gemaakt van Frank Boeijen heeft een recordbedrag van 15.500 euro opgeleverd. Het werk, genaamd The Golden Tapes Sessions feat Frank Boeijen, is een werk van kunstenaar Pee-Jay Czifra-Malawau. Het kunstwerk is opgebouwd uit gouden cassettebandjes.