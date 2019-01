André Rieu laat fans zwijmelen én dansen in Ziggo Dome

Het mag een bescheiden traditie heten: violist André Rieu die het nieuwe jaar inluidt met een concert in de Ziggo Dome. Met touringcars tegelijk kwamen de (toch voornamelijk oudere) fans van heinde en verre naar Amsterdam gereden – er bestaat een levendige business in georganiseerde André Rieu-reizen.



Hoewel Rieu al 32 jaar optreedt met zijn Johan Strauss Orkest is zijn populariteit bepaald niet tanende. Naar eigen zeggen was 2018 zelfs zijn meest succesvolle jaar ooit. Rieu gaf 93 concerten op vijf continenten en verkocht 700 duizend kaartjes. Fun fact: om die negentig shows per jaar soepel te laten verlopen, heeft de organisatie de decorstukken, de kostuums én de instrumenten in viervoud aangeschaft om geen vertragingen op te lopen tijden het reizen.



De sfeer zat er in de uitverkochte Ziggo Dome goed in. Toen de hit Volare van Domenico Modugno werd ingezet, zong het publiek direct mee met het aanstekelijke refrein (Volare, woohoo…). Tulpen uit Amsterdam werd door ruim tienduizend man ten gehore gebracht.



Maar er werd ook ademloos geluisterd naar de jonge sopraan Donij van Doorn, die een prachtige aria zong uit Verdi’s opera Rigoletto. Tijdens haar solo klonken overal oh’s en ah’s door de zaal. Na afloop werd Van Doorn zonder aarzelen op een staande ovatie getrakteerd.