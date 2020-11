André Rieu mag in 2021 acht dagen langer spelen op het Vrijthof

Definitief einde van iconisch GTST-personage? Ludo Sanders wordt doodver­klaard

3 november Kijkers van de Nederlandse oersoap Goede Tijden, Slechte Tijden zitten al wekenlang in spanning. Het populaire personage Ludo Sanders wordt vermist in het fictieve dorpje Meerdijk na een bootongeluk. De verhaallijn lijkt heftig te eindigen, want het karakter van Erik de Vogel (59) wordt doodverklaard. Betekent dit ook definitief het einde van Ludo in GTST?