André Rieu op 1 in Engeland dankzij brexit: ‘Dan zie je hoeveel mensen het niét willen’

Het lied gaat over Europa en verbinding van mensen", legt André Rieu uit aan deze site. Het stuk is gebaseerd op het werk van Ludwig van Beethoven en een tekst van dichter Friedrich Schiller. ,,Ze hebben dit gecomponeerd om de mensen samen te brengen op de wereld, zo breng ik het ook op de bühne. Dat komt enorm aan. Zeker nu met de brexit."



De remainers voerden de afgelopen tijd actie om het nummer op één in de hitlijst te krijgen op 31 januari. Dat is de dag waarop de Britten officieel de Europese Unie verlaten. Het lied staat nu dus al op de hoogste positie in de iTunes-lijst in het Verenigd Koninkrijk. Dat het door dit kamp opgepikt wordt, vindt Rieu prima. ,,Dat we één zijn, is precies wat wij ermee bedoelen. Dan zie je ook hoeveel mensen het niet willen.”