André Rieu scheldt live op Britse tv, geschrokken presentator zegt sorry

videoAndré Rieu (72) heeft gisteren voor hilariteit gezorgd door een scheldwoord te gebruiken tijdens een live-uitzending op de Britse tv. De muzikant noemde zijn oude pianodocent een ‘bitch’ en hoewel dat niet zo ernstig lijkt, staat het ontbijtprogramma This Morning erom bekend geen enkel lelijk woord te tolereren. De presentatoren schrokken dan ook en zeiden sorry tegen de kijkers. Op YouTube is het woord weggepiept.

De makers van This Morning praten voor de uitzending ‘minimaal een halfuur’ op gasten in om te zorgen dat ze niks grofs zeggen, grapte een Britse ster eens. Hoewel dat ongetwijfeld overdreven is, doen de presentatoren van het Engelse equivalent van Koffietijd altijd hun best om de gesprekken netjes te houden. Bij Rieu lukte dat niet.

Presentatrice Holly Willoughby vroeg André naar zijn oude pianolerares, die nog altijd een beetje als een rode lap op een stier bleek te werken (te zien vanaf 3.49 minuten in de video). ,,Ik haatte haar, ik haatte het kasteel waarin ik les had, ik haatte de piano’’, lachte hij. ,,Ze was een bitch!’’

Volledig scherm André Rieu en Holly Willoughby. © ITV

Willoughby en haar collega Phillip Schofield schrokken, maar moesten vooral meteen lachen. Ze boden bovendien snel hun excuses aan bij de kijkers. ,,Sorry’’, zei Rieu zelf ook snel.

This Morning is na 33 jaar op tv en talloze tv-prijzen een instituut in Engeland, dus het incident bleef niet onopgemerkt in Britse media. Onder meer The Mirror, The Sun en Metro schreven over de scheldende Rieu.

Oma met wielen

De presentatoren hielden zich deze keer overigens goed, want normaal gesproken hebben ze weinig nodig om langdurig de slappe lach te krijgen. YouTube staat vol met bloopervideo’s, waarvan de meest bekende draait om de Italiaanse tv-kok Gino D’Acampo.

Hij had in 2010 iets voor het duo gekookt, waarna Holly het vergeleek met een heel ander gerecht. Een verontwaardigde D’Acampo vond de vergelijking onzin en zei: ,,Als mijn oma wielen had gehad, was ze een fiets.’’ De presentatoren kwamen niet meer bij, video’s van het voorval zijn miljoenen keren bekeken:

