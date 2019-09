André Rieu viert 70e verjaardag met nieuw album

Kleintje BMT uit Schijndel maakt kans op musical­prijs

16:53 SCHIJNDEL - Kleintje BMT uit Schijndel is met de musical Boe!F genomineerd voor de Amateur Musical Awards 2019 in de categorie Beste Nieuwe Musical. Op maandag 18 november maakt de jury in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam bekend of het Schijndelse jeugdtheatergezelschap inderdaad deze prijs in de wacht sleept.