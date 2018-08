André terug op de bühne na een maand rust: Blij dat ik genokt ben

Het rommelde al een tijdje in huize Hazes. De relatie van André en Monique stond op een laag pitje, wat veelvuldig in de media besproken werd. En ook de honderden optredens die de zoon van wijlen André Hazes dagelijks van zijn agenda kon afvinken, begonnen hun tol te eisen. Daarom besloot André een maand geleden om er even tussenuit te gaan, op advies van de dokter. ,,Ik wilde jullie allemaal laten zien dat ik meer ben dan de zoon van", schreef hij toen. ,,Ook hebben velen van jullie mij gewaarschuwd dat als ik niet op zal letten ik in een dip terecht zal gaan komen."



Klaarblijkelijk is André weer helemaal klaar om zijn fans te voorzien van optredens en wellicht wel nieuwe muziek. Op Instagram deelt hij vandaag twee foto's waarop hij met een stralende glimlach in de camera kijkt. ,,Jaaaa, we gaan weer! Schagen, heb zin in jullie! Allemaal tegelijk!!", schrijft hij bij een foto waarop hij met zijn beste vriend Djarno Hofland staat.



Op het tweede kiekje showt André zijn blik na een maand rust. Zag hij er eerst vermoeid uit, nu kan hij weer een brede glimlach tevoorschijn toveren op nieuwe foto's. ,,Blij dat we even genokt zijn. Heb weer zin!!", laat hij zijn fans weten.