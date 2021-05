André van Duin maakt indruk op 1,3 miljoen kijkers: ‘Hij stijgt boven zijn tijd uit’

,,Hij vertelde een indrukwekkend verhaal op de Dam’’, begon Stef Bos, die gisteravond presenteerde, zijn aankondiging. ,,In elk land en in elke tijd zijn er mensen die boven hun tijd uitstijgen. Die niet deel zijn van een voor of een tegen, die boven elke twijfel verheven zijn.’’

De woorden gingen over Van Duin, die net als hij werd opgevoed door ouders die de Tweede Wereldoorlog hadden meegemaakt en erover vertelden. ,,Wij herinneren ons dingen die we nooit hebben gezien’’, zei Stef Bos daarover. ,,Ze hebben ons ook de liefde voor dit land bijgebracht. Zij kunnen hun verhaal niet meer vertellen, dus is het nu aan ons.’’

Van Duin deed dat met het toepasselijke lied Dit is een plek om lief te hebben, oorspronkelijk van Toon Hermans. Op Twitter, waar de uitzending van NPO 1 al snel trending topic was, klonken lovende reacties. ‘Deze man kan een verhaal vertellen, gisteren en vandaag’, reageerde iemand bijvoorbeeld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

En een ander: ‘André van Duin siert 4 en 5 mei. Praten en zingen over de liefde. Wat heeft die man zich ontwikkeld tot onze nationale trots. En hij lijkt zich iedere dag nog verder te ontwikkelen.’ Enkele kijkers verwezen naar de titel van het nummer om Van Duin te prijzen: ‘Dit is een man om lief te hebben.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hanin

De reacties op het concert waren sowieso erg positief, bijvoorbeeld na de deels Duitstalige versie van Mag ik dan bij jou die Claudia de Breij ten gehore bracht. De meeste veren gingen echter naar het Metropole Orkest, dat de optredens begeleidde. ‘Het beste orkest ter wereld’, schreef een kijker onder meer. En: ‘Het Metropole speelt en blaast de pannen van het dak!’

Ook de Syrische zangeres Hanin al Kadamani (18), bekend van The voice of Holland, trad op. Zij vluchtte met haar familie uit Syrië en woont al jaren in Nederland, maar dreigt nu uitgezet te worden. Samen met Maan de Steenwinkel zong ze Stil in mij van de band Van Dik Hout. Na het optreden reikten de zangeressen elkaar de hand:

Volledig scherm Hanin (links) en Maan reikten elkaar de hand. © NPO

Damspeech

Dinsdagavond zagen nog ruim 3,3 miljoen mensen de toespraak van André van Duin op de Dam, waarvoor hij veel lof kreeg van kijkers en collega’s. In de speech sprak hij zijn dankbaarheid uit over het feit dat hij in vrijheid kan leven.

,,Ondanks de coronamaatregelen, vieren we onze vrijheid’’, zei hij. ,,Ik ook. Maar ik doe dat wel in de overtuiging dat ook ik verantwoordelijk ben om die vrijheid van ons door te geven aan de nieuwe generatie. Want, het is al vaak gezegd, vrijheid is niet vanzelfsprekend.”

Bekijk de speech hieronder: