André van Duin spreekt zijn collega's in nieuw programma

Dave Minneboo van Qmusic terug naar Talpa

Dave Minneboo keert terug bij Talpa Radio. De directeur was sinds de zomer van 2018 in dienst van Qmusic. De Amsterdammer zat daarvoor achttien jaar bij Talpa, waar hij nu de leiding krijgt over alle radiostations (Radio538, Skyradio, Veronica en Radio10).

9 maart