André van Duin wil nieuwe liefde: ‘Misschien stoot het af dat ik bekend ben’

Eerste Harry Pot­ter-film weer in de bios, voor het eerst in 4DX

De eerste Harry Potter-film, The Philosopher’s Stone, is in het weekend van 26 en 27 november weer in de Nederlandse bioscopen te zien. Met de rerelease van de film viert distributeur Warner Bros. de twintigste verjaardag van de succesvolle reeks over de jonge magiër.

