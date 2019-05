André verrast Monique met gloednieuwe Range Rover

Trots deelt Hazes vandaag de nieuwe aanwinst van Monique op Instagram. Te zien is de Range Rover Velar, verkrijgbaar vanaf 77.360 euro. De wagen is grijs van kleur en heeft daarbij zwarte details. Slechts de velgen hebben enkele chrome accenten. ‘Dankjewel toppers voor dit nieuwe monster voor Monique', bedankt Hazes het bedrijf waar hij de kostbare auto bij heeft gekocht.



Fans van Hazes reageren enthousiast op de nieuwe aankoop. ‘Top auto, heel veel plezier ermee Monique!’ en ‘Dikke bak man', is een greep uit de reacties.



Het is niet de eerste keer dat Hazes een Range Rover voor de moeder van zijn zoontje koopt. In 2016 deed hij haar een Range Rover Evoque als kerstcadeau. Dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen. De zoon van wijlen André Hazes wilde Monique bedanken voor haar liefde. ‘En deze gedachtes, zetten mij aan het denken. De mix van lekker keihard wijf en de veiligheid van onze zoon, heb ik je dit cadeau mogen geven', schreef hij toen.