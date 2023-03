Andrew Lloyd Webber mist première musical Bad Cinderella wegens ernstig zieke zoon

Bij de 43-jarige Nicholas werd anderhalf jaar geleden maagkanker ontdekt, maar zijn toestand is de afgelopen dagen verslechterd. Lloyd Webber (74), wereldberoemd geworden met Broadway musicals als Cats, Evita en The Phantom of the Opera, zegt er kapot van te zijn. ,,We bidden allemaal dat Nick beter zal worden. Hij vecht dapper met zijn ontembare humor, maar op dit moment is mijn plaats bij hem en de familie.’’