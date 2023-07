Andrew Ridgeley over het einde van Wham!: ‘Wij werden volwassen, Wham! kon nooit opgroeien’

Stormloop op kaartjes Jochem Myjer: ruim 100.000 mensen in de wachtrij

Er is vrijdag een enorme run op kaartjes ontstaan voor de nieuwe show Net Alsof van Jochem Myjer. De kaartverkoop ging om 13.00 uur van start en volgens een woordvoerder van impresariaat De Keet stonden er rond dat moment in totaal al ruim 100.000 mensen in de digitale wachtrij. Voor shows in sommige plaatsen waren er wachtrijen van ruim 30.000 mensen.