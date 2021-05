‘Angela de Jong is welkom in drag queen-show van RTL’

Make Up Your Mind, de succesformule van afgelopen weekend op RTL 4, komt natuurlijk voorbij. Is het mogelijk dat tv-columnist Angela de Jong de opvolger wordt van Peter R. de Vries? ‘Angela mag best meedoen als drag!’ klinkt het bij de makers. Daarnaast vraagt het panel zich af of bijvoorbeeld Tijs van den Brink dat zou mogen van zijn geloof.



Arjen Lubach wordt besproken, want wordt vier dagen ‘Lubach Laat’ de doodsteek voor zijn succes? Ook wordt de vinger in de bestuurskundige puinhoop-pap van de NPO gestoken. Omroepbazen Frans Klein en Gijs van Beuzekom maken er een potje van!



Verder het nodige Songfestivalgestruis, een snufje GTST en de boekenprogramma’s worden onder de loep genomen. Luisteren dus! Naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin tv-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos.