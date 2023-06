Angela Schijf worstelde meer dan tien jaar lang met eetstoornis

Flikken Maastricht -actrice Angela Schijf grijpt vrijdag, op Wereld Eetstoornis Actiedag, de kans om voor het eerst openhartig te zijn over de worsteling die zij zelf meer dan tien jaar lang had met boulimia. ‘Nooit heb ik erover gesproken omdat het zo’n ongelooflijk kwetsbaar proces is dat je het eigenlijk niet uit kunt leggen.’

Schijf wil iedereen die te maken heeft, direct of indirect, met een eetstoornis een hart onder de riem steken. ‘Ik zie jou, ik geloof in jou, het komt goed', schrijft ze bij een bericht op Instagram. Ze heeft besloten om voor het eerst te vertellen over de worsteling die ze meer dan tien jaar van haar leven heeft gehad met boulimia. ‘Het was ernstig en zwaar.’

Ze noemt het een ‘ongelooflijk kwetsbaar proces’ dat zich niet goed laat uitleggen. ‘Als je ‘t niet kent, dan kom je niet zo makkelijk bij de gevoelens en gedachten van mensen die een eetstoornis hebben. Want het is geen ‘aandacht trekken’ of ‘alleen maar dun willen zijn’. Het is een verschrikkelijke psychische ziekte die niet per se zichtbaar hoeft te zijn.’

Schijf haalt schokkende cijfers aan, want naar schatting lijdt tien procent van de bevolking aan een eetstoornis, waarvan het overgrote deel vrouw is. ‘Ik kom jonge vrouwen tegen waar de angst, het perfectionisme, de dwang zo groot is, dat het me bang maakt’, schrijft ze. ‘Tegen al die prachtige meiden zou ik willen zeggen: je hoeft het niet alleen te doen. Tegen alle moeders en vaders, zussen en broers, geliefden: heb vertrouwen.’

Onder haar openhartige relaas regent het steunbetuigingen, onder meer van bekende vrouwen als Isa Hoes, Ellemieke Vermolen en Marion Pauw.

