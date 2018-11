Angela speelt met toverstokjes en ‘dikke’ Geer beledigd in sportschool

Sanne Hans, frontvrouw van Miss Montreal, is op vakantie in Zuid-Marokko en kite op een bijzondere plek: in de woestijn.

Angela Groothuizen is een Harry Potter-fangirl en bereidde zich gisteravond voor de première van de nieuwste film in de reeks door zelf wat met toverstokjes te oefenen.

Gerard Joling had vanochtend extra motivatie om zijn best te doen in de sportschool. Bij binnenkomst vertrouwde een dame hem toe dat ze vond dat hij zo dik was geworden. ,,Dat is niet aardig, maar het ís wel zo", geeft Geer toe.

Marlijn Weerdenburg deelt een heel zoet vakantiekiekje van haar lief en kind.

Dominik Włodzimierz Groot, beter bekend als rapper Mr. Polska, is openhartig over zijn burn-out en de paniekaanvallen die hij had. Hij gebruikt zijn verhaal voor een reclamespotje om anderen te helpen, al vindt hij het moeilijk om zichzelf zo te zien.

Yolanthe Sneijder-Cabau dook vanochtend al vroeg de sportschool in voor een bijzondere work-out. Het trucje dat ze doet ziet er volgens haar makkelijk uit, maar schijn bedriegt.

Famke Louise heeft geen woorden bij de foto waarin ze haar beha laat zien. Dat blijkt ook niet nodig: haar fans liken de post massaal.

