Animatiefilm Incredibles 2 passeert 300.000 bezoekers

Het tweede deel in de serie The Incredibles blijft een grote hit in de Nederlandse bioscopen. De digitale animatiefilm van studio Pixar staat al bijna drie weken bovenaan de lijst met best bezochte bioscooptitels. In totaal trok Incredibles 2 tot nu toe al 300.000 bezoekers, blijkt uit de cijfers van de Nederlandse theaters.

De animatiefilm over een familie van superhelden laat in de bezoekerslijst van deze week de vijfde Jurassic Park-film en de vrouwelijke schelmenkomedie Ocean's Eight achter zich. Het historische epos Redbad van regisseur Roel Reiné staat met ruim 30.000 bezoekers op de achtste plaats.

The Incredibles uit 2004 was een van de grote hits van studio Pixar, die ook films als Toy Story, Finding Nemo en Ratatouille maakte. De film vertelt over een familie die bestaat uit superhelden. In het vervolg staat moeder Helen - beter bekend onder haar 'supernaam' ElastiGirl - opeens in de spotlights, terwijl vader Bob voor nieuwe baby Jack-Jack moet zorgen.