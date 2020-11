Anita Witzier presenteert vernieuwde editie The Passion

The Passion staat komend jaar in het teken van #Ikbenervoorjou. KRO-NCRV-presentatrice Anita Witzier zal op donderdag 1 april live verslag doen van de processie, die een nieuwe opzet krijgt. De processie met het iconische lichtgevende kruis trekt niet alleen op Witte Donderdag door gaststad Roermond. Ook in de veertig dagen voorafgaand aan het spektakel trekt de processie door heel Nederland.

Dat heeft KRO-NCRV vandaag bekendgemaakt. De Protestantse Kerk in Nederland organiseert samen met lokale kerken in de veertig dagen voor Witte Donderdag in het hele land laagdrempelige The Passion-wakes en intieme coronaproof concerten. ,,Op verschillende plekken in ons land stel ik de vraag: Tegen wie wil jij zeggen: ik ben er voor jou?” legt Witzier uit. ,,Ik doe verslag van mijn bijzondere ontmoetingen en de indrukwekkende persoonlijke verhalen. De paasvertelling is voor mij een verhaal over vriendschap en vertrouwen, maar het is vooral een hoopgevend verhaal voor ons allemaal.”

Het thema #Ikbenervoorjou sluit goed aan bij de boodschap die KRO-NCRV wil uitdragen, aldus directievoorzitter Peter Kuipers. ,,Tweeduizend jaar geleden was het Jezus die deze oproep deed: om er te zijn voor elkaar. Een belofte die nog altijd van grote betekenis is voor ons allemaal.” Juist in het afgelopen coronajaar vol onzekerheid hebben deze vijf woorden verder aan kracht gewonnen, bepleit Kuipers. ,,Want in deze coronacrisis laten we echt zien wat we voor elkaar kunnen betekenen. Hoe we naar elkaar omkijken en wat we als mens kunnen doen om voor elkaar het verschil te maken.”

Afscheid

In voorgaande jaren was The Passion te zien in onder andere Rotterdam, Leeuwarden, Enschede en Amersfoort. In april van dit jaar werd de paasvertelling ten gevolge van de corona-maatregelen uitgezonden vanuit het Mediapark in Hilversum met Johnny de Mol als verteller en trok het live-programma op NPO 1 2,9 miljoen kijkers.

Eerder dit jaar nam de Evangelische Omroep (EO) na tien edities afscheid van het populaire evenement. Reden was dat de omroep ‘ruimte wil maken voor vernieuwing’ en The Passion geen ideale manier meer zou zijn om het paasverhaal aan een groot publiek te vertellen.

